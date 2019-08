ATP Cincinnati – Andy Murray verliest bij rentree

Andy Murray (ATP-324) heeft zijn comeback in het enkelspel niet met een overwinning kunnen vieren. In de eerste ronde van het Masters 1.000 in Cincinnati (6.056.280 dollar) moest de 32-jarige Schot maandag na 1 uur en 36 minuten het hoofd buigen voor de Fransman Richard Gasquet (ATP-56). Het werd tweemaal 6-4. Het was zeven maanden geleden, van het Australian Open, dat Murray nog een enkelmatch speelde. De drievoudige grandslamwinnaar dacht aan stoppen, maar kan na een nieuwe heupoperatie toch weer pijnvrij tennissen. De voormalige nummer een van de wereld temperde voor aanvang van het toernooi dat hij in 2008 en 2011 won wel de verwachtingen. “Het zal tijd kosten om weer met de beste spelers mee te kunnen en ik ben ook nog wat herstellende van mijn heupoperatie”, klonk het.

.







bron:Â Belga