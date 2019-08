Bart De Wever kiest voor Open Vld en CD&V, Jambon neemt overhandeling over

Vlaanderen moet zich volgens de nota meten met de Scandinavische toplanden. De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Vlaanderen moet ook een “wereldreferentie” worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie, en de Vlaamse regering moet “meer dan ooit een investeringsregering” zijn.

In de startnota worden verantwoordelijkheid en solidariteit leidende principes genoemd. “Maar voor wat hoort wat. (…) Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden. Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf.”

De Wever spreekt voorts onder andere van een Vlaamse belastinghervorming (waarbij bijvoorbeeld de woonbonus zal uitdoven). Van een betonstop is geen sprake meer, wel van een “bouwshift”. Er moeten meer gemeenten fusioneren en de provinciebesturen kunnen volgens de startnota vanaf 2024 ophouden te bestaan. En er moeten vier nationale parken komen.

Jambon verhuist naar Vlaams niveau

Eerder op de dag werd al duidelijk dat Jan Jambon het van Bart De Wever overneemt als formateur. Hij heeft daarvoor het vertrouwen gekregen van het hele partijbureau van de N-VA, aangevuld met de parlementsleden. Als de onderhandeling met Open Vld en CD&V tot een goed einde komen, dat is Jambon de logische kandidaat om het ambt van Vlaams minister-president op te nemen. Hij zou dan de opvolger zijn van partijgenoot Geert Bourgeois. Jambon was eerder minister van Binnenlandse Zaken onder premier Charles Michel (MR). Bart De Wever zou in dat geval Antwerps burgemeester blijven. De N-VA-voorzitter leidt ook nog de federale regeringsvorming voor de partij.