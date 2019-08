Miley Cyrus kussend gespot met vrouw na breuk met Liam Hemsworth

Daags nadat Miley Cyrus (26) en Liam Hemsworth (29) het nieuws bekendmaakten van hun relatiebreuk, is de zangeres al kussend gespot met actrice Kaitlynn Carter. Haar huwelijk met de Australische acteur hield acht maanden stand.

De breuk tussen Miley Cyrus en Liam Hemsworth heeft het voorbije weekend veel inkt doen vloeien. Het sterrenkoppel zette een punt achter hun huwelijk dat amper acht maanden heeft geduurd. Veel lijkt het de Amerikaanse niet te deren aangezien de voormalige Disney-ster reeds in de armen werd gespot van actrice Kaitlynn Carter. Carter is bekend van de MTV-serie ‘The Hills’ en was tot voor kort getrouwd met Brody Jenner, de halfbroer van Kylie en Kendall Jenner. Op foto’s is te zien hoe Cyrus en Carter innig met elkaar zoenen op een jacht dat aangemeerd ligt op het Italiaanse Comomeer.

Miley Cyrus & Kaitlynn Carter mourning their husbands in their own, unique way pic.twitter.com/PpxbDSWkr6 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) August 11, 2019







View this post on Instagram rock the boat, don’t rock the boat baby ⚓️ A post shared by Kaitlynn Carter (@kaitlynn) on Aug 9, 2019 at 3:08pm PDT

Jenner en Cyrus kibbelen op Instagram

Brody Jenner laat de hele heisa niet aan zijn hart komen. Sterker nog, hij lijkt de humor ervan wel in te zien. Zo postte hij op Instagram de volgende repliek op een commentaar die verwijst naar het “schandaal” rond zijn ex: “Wacht maar! Binnenkort zijn Liam en ik te zien terwijl we elkaars hand vasthouden op het strand.” Die woorden gingen niet onopgemerkt voorbij en het duurde niet lang alvorens Cyrus hem lik op stuk gaf: “@brody jenner ga een dutje doen in je truck en koel wat af.”

View this post on Instagram Things have escalated. #CommentsByCelebs A post shared by Comments By Celebs (@commentsbycelebs) on Aug 11, 2019 at 2:33pm PDT



“Vecht niet tegen verandering”

Ondertussen deelde de ‘Nothing Breaks like a Heart’-zangeres op sociale media allerlei raadselachtige berichten die lijken te verwijzen naar haar scheiding. Zo postte ze enkele foto’s van zichzelf in de Italiaanse Dolomieten met daaronder de tekst: “Het leven is een klim… maar het uitzicht is fantastisch”. Ook wijsheden als “Vecht niet tegen verandering, want je zal nooit winnen” sieren haar Twitterpagina.

View this post on Instagram Life’s a climb… but the view is great. A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Aug 11, 2019 at 12:23pm PDT

Don’t fight evolution, because you will never win. Like the mountain I am standing on top of, which was once under water, connected with Africa , change is inevitable. The Dolomites were not created over night, it was over millions of years that this magnificent beauty was formed pic.twitter.com/aM2Dlq0clS — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 11, 2019

Knipperlichtrelatie

Cyrus en Hemsworth leerden elkaar kennen in 2009 tijdens het filmen van de prent ‘The Last Song’. Na een tumultueuze knipperlichtrelatie verloofden de twee zich in 2012. Hoewel de verloving werd verbroken, verzoende het koppel zich opnieuw in 2015. Drie jaar laten stapten Cyrus en Hemsworth in het huwelijksbootje in Tennessee.