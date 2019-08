Instagram van Jessica Simpson gehackt

De Amerikaanse zangeres Jessica Simpson is het slachtoffer geworden van een hacker. Op haar Instagram lijkt ze plots allerlei dure gadgets weg te geven, maar dat klopt dus niet.

Als je naar de Instagrampagina van Jessica Simpson surft, zal je zien dat ze onder meer iPhones XS, Macbooks en Apple Watches weggeeft. In haar Instagram Stories wordt er zelfs getrakteerd op dertig Tesla’s Model X.

Helaas zijn de weggeefacties het ‘werk’ van een hacker. Dat verduidelijkt de 39-jarige zangers van onder meer ‘I wanna love you forever’ op Twitter. “Mijn Instagram werd gehackt. Jammer genoeg geef ik geen Tesla’s weg!”, klinkt het.

Enkele weken geleden haalde Jessica ook al eens de voorpagina’s door haar Instagram. Ze had het haar van haar 7-jarige dochter geverfd en er een foto van gedeeld. Heel wat mensen vonden echter dat het meisje te jong was voor geverfd haar.

My @instagram has been hacked 😭 unfortunately I am not giving away Tesla’s!

— Jessica Simpson (@JessicaSimpson) August 12, 2019