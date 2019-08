CD&V en Open Vld zetten licht op groen voor Vlaamse formatie

Zowel Open Vld als CD&V starten de Vlaamse formatiegesprekken op basis van de startnota van formateur Bart De Wever die de fakkel officieel doorgeeft aan Jan Jambon. Beide partijen zijn karig met commentaar en noemen de startnota een eerste aanzet voor onderhandelingen voor een Zweedse coalitie, een verderzetting van de coalitie van de vorige legislatuur. Opvallend: De Wever heeft de link met de federale formatie losgelaten.

De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Vlaanderen moet ook een “wereldreferentie” worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie, en de Vlaamse regering moet “meer dan ooit een investeringsregering” zijn. Maar er komt ook een strengere inburgering en hogere drempels voor nieuwkomers die van de sociale bescherming willen genieten.

De Wever (foto links) spreekt voorts van een Vlaamse belastinghervorming (waarbij de woonbonus zal uitdoven). Van een betonstop is geen sprake meer, wel van een “bouwshift”. De provinciebesturen kunnen vanaf 2024 ophouden te bestaan. En er moeten vier nationale parken komen. Er zijn ook extra investeringen voorzien voor het basisonderwijs, welzijn en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

ACOD Overheidsdiensten is alvast niet te spreken over de plannen. “Hij spreekt over een slanke en tegelijk performante overheid. Meer nog, hij stelt dat de contractuele aanwerving de regel wordt op alle bestuursniveaus. Hij wil opnieuw het verschil tussen ambtenaren en contractuelen inzake ziekteverlof wegwerken”, werpt de socialistische overheidsvakbond op. “Er komen opnieuw acties indien hij weer in dezelfde val trapt.”

Coalitie van verliezers

Zowel bij Open Vld als CD&V is men voorlopig voorzichtig. “Wij willen deze formatie alle kansen geven en onthouden ons dus van verdere commentaar”, klinkt bij Open Vld. Ook CD&V-kopstuk Hilde Crevits wil geen inhoudelijke reactie kwijt om de gesprekken niet te bemoeilijken. “De voorbije weken is het vertrouwen onderling tussen de partijen gegroeid en we willen voortgaan op deze constructieve en serene wijze”, aldus Crevits.

Het Vlaams Belang reageerde vrijwel meteen na de publicatie van de startnota De Wever bijzonder ontgoocheld. “Het oorverdovende signaal van de kiezer wordt niet gehoord. Dit is de coalitie van de verliezers”, aldus VB-voorzitter Tom Van Grieken. “Blijkbaar heeft de formateur twee maanden toneel gespeeld.”

Jan Jambon (N-VA, rechts) neemt de leiding van de onderhandelingen over van Bart De Wever. Zo ligt hij in de polepositie om de nieuwe Vlaamse minister-president te worden.