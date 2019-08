Zeker 144 doden door moessonregens in India

Overstromingen veroorzaakt door moessonregens hebben in het zuiden en westen van India al 144 mensenlevens geëist. Duizenden mensen werden geëvacueerd, melden de Indiase autoriteiten. In India is de staat Kerala, een toeristische regio in het zuiden van het land, een van de zwaarst getroffen gebieden. Daar zouden al 67 doden gevallen zijn. “Zeker 165.000 mensen zijn ondergebracht in de meer dan 1.300 kampen in de staat”, aldus een hoge politieverantwoordelijke in Kerala. Het slechte weer en de beschadigde infrastructuur bemoeilijken de hulpoperaties, aldus nog de politieverantwoordelijke.

In Karnataka, dat naast Kerala ligt, zouden zeker 34 doden gevallen zijn. Nog eens 14 anderen zijn nog vermist. “We hebben ongeveer 480.000 mensen geëvacueerd”, aldus een bron bij de regionale regering.







In de westelijke staat Maharashtra omschrijft een regeringsbron de situatie als ongezien. Daar vielen zeker 27 doden.

In Karachi, een miljoenenstad in buurland Pakistan, begonnen de regens gisterenavond, en regent het deze namiddag nog altijd. Sinds gisterenavond zijn daar al zeker 23 doden gevallen. Verwacht wordt dat er nog meer doden zullen vallen, omdat de hulpverleners de straten en wegen die onder water staan moeilijk kunnen bereiken. Het leger staat de hulpdiensten bij, onder meer om het water weg te pompen.

Er wordt nog meer regen voorspeld, maar de buien zouden minder intens zijn. Morgen zou de regen de centraalgelegen provincie Punjab bereiken.

Bron: Belga