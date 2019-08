Xavier Siméon eindigt als tweede in Oostenrijkse Spielberg

Brusselaar Xavier Siméon is tweede geworden in de Grote Prijs MotoE in het Oostenrijkse Spielberg. Hij moest op de Red Bull Ring alleen de Fransman Mike Di Meglio laten voorgaan.

Vanwege de vochtige omstandigheden werd de race ingekort van zes tot vijf ronden. Siméon vertrok vanaf de tweede plaats. Hij werd op het podium geflankeerd door Di Meglio en de Brit Bradley Smith (derde).

“Het was lastig want we reden voor het eerst in de regen”, zei Siméon na afloop. “Gelukkig ben ik erin geslaagd geen fouten te maken.”







Vorige maand vond op de Sachsenring in het Duitse Oberlungwitz de eerste MotoE-wedstrijd plaats. Siméon eindigde toen als zevende. In het kampioenschap is hij nu derde met 29 punten, twaalf minder dan leider Mike Di Meglio.

De derde van vier manches staat op 15 september in het Italiaanse Misano geprogrammeerd.

