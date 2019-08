Veertigtal “yogasnuivers” voeren actie tegen cruiseschepen in Antwerpen

In Antwerpen hebben een veertigtal mensen op ludieke wijze actiegevoerd tegen het aanmeren van (zee)cruiseschepen in de binnenstad. De manifestanten noemden zichzelf “Yogasnuivers tegen Cruiseschepen”, een verwijzing naar een uitspraak van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) eerder dit jaar. Luidop slogans roepen was er ditmaal niet bij, de actie bleef beperkt tot een yogasessie op de wandelboulevard aan het Zuiderterras pal naast het op dat moment aangemeerde cruiseschip Balmoral van rederij Fred. Olsen. De initiatiefnemers van de actie zitten ook achter de petitie “Geen vervuilende cruiseschepen in de Lage Emissie Zone van Antwerpen”, die intussen online 15.000 handtekeningen verzamelde.

“In Antwerpen krijg je een boete als je met een te vervuilende auto de lage-emissiezone inrijdt, maar intussen laat men wel grote cruiseschepen aanmeren die evenveel schadelijke stoffen uitstoten als 80.000 wagens”, zegt Birger Van Den Bussche, een van de organisatoren en yoga-instructeur van dienst. “We moeten ons daarvan bewust zijn en onze onvrede erover laten zien.”







De opkomst was al bij al beperkt, erkende ook de actiegroep zelf, maar het zou ook niet de bedoeling geweest zijn een grote protestactie te houden. “We willen niet roepen of saboteren”, zegt een andere initiatiefnemer, Kees Meerman. “We geven alleen op een positieve en vreedzame manier uiting aan onze gevoelens.” De deelnemers kregen ook mondmaskertjes om hun boodschap rond luchtvervuiling door cruisetoerisme kracht bij te zetten.

bron:Â Belga