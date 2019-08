Twee brandweermannen omgekomen bij zware brand in Beringen

Een zware brand in de Koolmijnlaan in Beringen heeft zondagochtend het leven geëist van twee brandweermannen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Dat maakte zonecommandant Bert Swijsen bekend. Zondag kort na 2 uur brak brand uit in een leegstaand en complex gebouw. Een eerste interventieploeg kwam vanuit Beringen ter plaatse. “Er werden bijkomende ploegen opgeroepen vanuit de dichtstbijzijnde kazernes van onze zone, Heusden-Zolder en Tessenderlo”, aldus Swijsen. “Terwijl de interventieploegen het gebouw binnendrongen om de brand te bestrijden, heeft zich een ontbranding van de hete rookgassen in het gebouw voorgedaan. Onmiddellijk werd het sein gegeven zich zo snel mogelijk terug te trekken. Een aantal collega’s heeft zich niet tijdig in veiligheid kunnen brengen. Door de hitte en de drukgolf stortte een deel van het gebouw in. Bij de evacuatie bleek dat er twee collega’s vermist waren.”

Uiteindelijk zijn de twee brandweermannen levenloos teruggevonden.

bron: Belga