Sonia Gandhi opnieuw aan het hoofd van Congrespartij in India

Sonia Gandhi staat sinds zaterdag opnieuw aan het hoofd van de Congrespartij in India. Ze volgt haar zoon Rahul op, die eerder ontslag nam na de zware nederlaag van de partij in de verkiezingen die door de hindoenationalisten van premier Narendra Modi werden gewonnen. De BJP (Bharatiya Janata Party) van Narendra Modi haalde een klinkende overwinning bij de parlementsverkiezingen van april-mei. De Congrespartij won in slechts een vijftigtal kiesdistricten, zes keer minder dan de BJP, een koude douche voor deze sleutelpartij van de Indiase politiek sinds de onafhankelijkheid in 1947, die talrijke regeringsleiders leverde.

De 48-jarige Rahul Gandhi volgde in december 2017 nog zijn moeder Sonia op aan het hoofd van de Congrespartij. De 72-jarige Sonia Gandhi werd volgens het werkcomité van de partij unaniem verkozen als “interim-voorzitter”. De van afkomst Italiaanse politica trad in de politieke arena na de moord in 1991 op haar echtgenoot Rajiv Gandhi.

Bron: Belga