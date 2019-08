Meer dan 25.000 belangstellenden voor 45ste Scheldewijding in Doel

Ruim 25.000 mensen hebben de 45ste editie van de Scheldewijding bijgewoond in Doel. “Er is een totale omslag gebeurd bij het publiek dat gelooft in het voorbestaan van Doel en het feit dat het voorbestaan van Doel de enige optie is”, zegt Jan Creve van Doel2020. De zon en het uitblijven van de regen was duidelijk een meevaller voor de 45ste Scheldewijding in Doel.

De Scheldewijding begon zo’n 40 jaar geleden, in 1975, om duidelijk te maken dat – ondanks alle doemscenario’s – dit dorp en de omliggende polders aan de rand van de haven nog steeds een toekomst hebben. Het is zo’n 400 jaar geleden dat de polders van Doel werden ingedijkt en het dorp Doel werd gesticht aan de Schelde.







Toen in 1975 het dorp op verdwijnen stond, werden acties ondernomen. “Vorig jaar verwelkomden we 25.000 mensen, en collega’s zeggen dat er dit jaar nog heel wat meer waren. De auto’s stonden tot kilometers ver in de Polders geparkeerd”, lacht Creve voldaan.

Er werden ook drie panden opengesteld voor het publiek waar hen duidelijk werd gemaakt wat mogelijk is voor de volgende eigenaar. “Alleen daar al werden tussen de 5.500 en 6.000 bezoekers genoteerd.”

Het toont aan dat Doel opnieuw een toekomst heeft. “Er is een totale omslag gebeurd bij het publiek dat gelooft in het voorbestaan van Doel en het feit dat het voorbestaan van Doel de enige optie is. Mocht de volgende Vlaamse regering opnieuw een ander standpunt innemen, lijkt me dit ondenkbaar en ook juridisch onhoudbaar.”

bron:Â Belga