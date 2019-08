Fanny Smets verbetert Belgisch indoorrecord polsstokspringen

Fanny Smets heeft op het EK atletiek voor Llandenteams in het Noorse Sandnes het Belgisch indoorrecord polsstokspringen verbeterd. Het record van Aurelie De Ryck stond sinds begin dit jaar op 4m35, Smets ging in Noorwegen over 4m36. Door de felle wind buiten werd het polsstokspringen om veiligheidsredenen naar binnen verplaatst. Een geluk bij een ongeluk voor Smets, want zij mag zich vanaf nu Belgisch recordhoudster in zaal noemen.

Outdoor was Smets al recordhoudster met 4m46. Na haar sprong over 4m36 hield Smets het voor bekeken, omdat ze ’s morgens ziek was opgestaan. Het leverde haar een vierde plaats op voor België, de winst ging met 4m56 naar de Wit-Russische Iryna Zhuk.







De Belgen kunnen de punten van Smets goed gebruiken, want ze begonnen als negende aan de slotdag in Sandnes. Om het behoud veilig te stellen in de First League, het tweede Europese niveau, is top zeven nodig.

Bron: Belga