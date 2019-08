Belgen in het buitenland – Verstraete is bij debuut meteen de redder in nood voor Keulen

Birger Verstraete heeft zondag zijn officieel debuut voor FC Keulen gemaakt en was na afloop meteen de gevierde man. De middenvelder trapte de beslissende penalty binnen in het bekerduel tegen tweedeklasser Wehen Wiesbaden. Na negentig minuten stond het 2-2, na 120 minuten 3-3. Keulen won na strafschoppen uiteindelijk met 2-3. De Geitenbokken kwam voor rust op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Cordoba (39.) en Kainz (42.), maar de tweedeklasser sloeg na de pauze terug met twee goals van Lorch (53. en 56.). In de verlengingen scoorden Schaub (107., 2-3) en Kyereh (118., 3-3) nog, waarna strafschoppen de partij moesten beslissen. Birger Verstraete trapte als vijfde en laatste zijn elfmeter tegen de touwen, waardoor Keulen alsnog won met 2-3.

De Oostendenaar, die in het tussenseizoen overkwam van AA Gent, stond centraal op het middenveld 120 minuten tussen de lijnen. Sebastiaan Bornauw, die afgelopen week de overstap maakte van Anderlecht, bleef op de bank.

Keulen kroonde zich vorig seizoen tot kampioen in de Tweede Bundesliga. Het start de competitie volgende week met een verplaatsing naar het Wolfsburg van Koen Casteels.

bron: Belga