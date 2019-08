Zwitserse fietser doet België aan tijdens recordpoging voor Guinness Book

Stéphane Cand, een Zwitserse fietser, vertrekt zondag vanuit Tsjechië voor een indrukwekkende landentocht op de fiets in een poging om in het Guinness Book terecht te komen. Zijn doel: op zeven dagen tijd zestien landen aandoen. Op zaterdag 17 augustus passeert hij ook door ons land. In totaal moet Cand 2.200km afleggen. Dat komt neer op meer dan 300km per dag, met slechts drie à vier uurtjes slaap. De andere landen op de route zijn Slovakije, Servië, Hongarije, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Oostenrijk, Italië, Liechtenstein, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Luxemburg. Na België volgt nog Nederland. Een gemakkelijk parcours zal het, gezien de grote hoogteverschillen, niet worden. “Ik hou van lange afstanden en van reizen en ontdekken. Ik bereid het parcours al een jaar voor, elke kilometer is van belang”, aldus de Zwitser.

De laatste 100 kilometer voeren hem voornamelijk door ons land. Zo gaat hij via Sankt Vith, Malmedy, Jalhay, Verviers en Herve naar Voeren.

Het wereldrecord staat momenteel nog op vijftien landen op zeven dagen tijd. “Het doel is vooral om vol te houden tot het einde. Het record breken zou de kers op de taart zijn”, relativeert Cand, die verder verzekert dat hij geen risico’s zal nemen.

Voor de bevoorrading en overnachtingen wordt het improviseren. “Ik reserveer de hotels de dag zelf en ik hou halt in functie van de geboekte vooruitgang”, luidt het tot slot.

bron: Belga