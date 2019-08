Voorlopig weinig opgevers tijdens winderige vijftigste editie

In Bornem druppelen de deelnemers van de vijftigste Dodentocht deze namiddag stelselmatig over de eindmeet. Voor meer dan 3.000 dapperen zit de 100 kilometer lange wandel- of looptocht er intussen op, iets minder dan 7.000 zouden nog onderweg zijn. Voorlopig zijn er opvallend weinig opgevers geteld in vergelijking met de vorige edities. Het weer is op de wind na dan ook prima, want er viel nog nauwelijks regen en het is niet te warm. Net als vorig jaar was er om veiligheidsredenen een deelnemerslimiet van 13.000 personen ingesteld en dat was nodig, want er kwamen nog heel wat kandidaten op de wachtlijst te staan. De gelukkigen die een ticket bemachtigd hadden, gingen vrijdagavond rond 21 uur van start in twee groepen van 6.500 deelnemers om de drukte in de eerste zone wat te beperken. Ze krijgen 24 uur om hun tocht tot een goed einde te brengen. Enkele tientallen kwamen al lopend toe omstreeks 7 uur vanochtend, het vroegste moment waarop ze in het niet competitieve evenement aan de finish welkom waren.

Het Rode Kruis had het zaterdag al erg druk met meer dan 1.300 interventies, maar daar zouden voorlopig weinig ernstige kwetsuren bij zijn. Traditioneel gaat het vooral om deelnemers die kampen met blaren, spierkrampen of uitdrogingsverschijnselen.







bron:Â Belga