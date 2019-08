Twee VN-personeelsleden omgekomen bij aanslag in Benghazi

In de Oost-Libische stad Benghazi zijn zaterdag bij een aanslag met een autobom twee personeelsleden van de VN-missie Unsmil gedood. Dat heeft een veiligheidsmedewerker gezegd. Volgens de anonieme medewerker vielen er naast de twee doden ook minstens acht gewonden, waaronder een kind. De autobom ontplofte in de al-Haouari-wijk, op het moment dat een VN-konvooi voorbijkwam. Ibrahim Bouchnaf, de minister van Binnenlandse Zaken van de parallelle regering in het oosten, ging samen met het hoofd van de beveiliging, generaal Adel Abdel Aziz, ter plaatse om de ingestelde veiligheidsmaatregelen te controleren.

In het oosten van Libië is een parallelle regering gevormd die generaal Khalifa Haftar steunt. Die leeft op gespannen voet met de door de VN- gesteunde regering in hoofdstad Tripoli.

Bron: Belga