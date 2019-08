Shaun Murphy en Judd Trump spelen finale

De achtste editie van het International Championship snooker krijgt morgen in het Chinese Daqing een volledig Engelse finale tussen Shaun Murphy (WS-14) en Judd Trump (WS-2). Murphy schakelde vandaag in zijn halve finale de Noord-Ierse titelverdediger Mark Allen (WS-7) met 9-6 uit. Wereldkampioen Trump plaatste zich gisteren al voor de finale door Mark Selby (WS-6), de toernooiwinnaar van 2016 en 2017, met 9-4 te verslaan. Murphy kwam verschroeiend uit de startblokken. Met breaks van 92, 76, 84, 54 en 88 maakte “The Magician” er 6-0 van. Allen, die er pas in het vierde frame in slaagde een punt te scoren, won het zevende spelletje dankzij een 66 break, waarmee hij een 52 van Murphy uitwiste. Met breaks van 117, 84 en 94 kwam “The Pistol” nog terug tot 7-4 en 8-6. Met een 66 break voorkwam Murphy meer spanning.

Trump keek gisteren tegen Selby even tegen een 1-3 achterstand aan, maar na breaks van 113, 60, 97, 108, 97 en 116 trok “The Ace in the Pack” toch nog makkelijk aan het langste eind.







Morgen gaat de 29-jarige Trump in het tweede rankingtoernooi van het seizoen voor een twaalfde full rankingtitel. Van het International Championship won hij in 2012 de allereerste editie. Murphy, 36 jaar, kan een achtste rankingtoernooi op zijn palmares brengen. Het is geleden van maart 2017 dat de wereldkampioen van 2005 nog een toernooi won. Toen was hij de beste in het Gibraltar Open.

In de onderlinge confrontaties leidt Trump met 21-9. Murphy won wel het jongste duel. Eind vorig jaar versloeg hij Trump in de halve finales van het Scottish Open met 6-3.

Het International Championship is na het wereldkampioenschap en ket UK Championship het hoogst gedoteerde toernooi. De winnaar krijgt morgen een cheque van 175.000 pond (188.000 euro) overhandigd, voor de runner-up is er 75.000 pond (81.000 euro). Ook bij een nederlaag wordt Trump de nieuwe nummer een van de wereld. Op de Order of Merit wipt hij over Ronnie O’Sullivan, die het toernooi in Daqing links liet liggen. Murphy blijft de nummer veertien als hij het toernooi niet wint, bij winst wipt hij naar de negende stek. Luca Brecel, in de tweede ronde uitgeschakeld door Gary Wilson (WS-19), tuimelt van 15 naar 25. De 24-jarige Limburger verliest de rankingpoints die hij twee jaar geleden met zijn zege in het China Championship verdiende.

