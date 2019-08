Schietpartijen VS – Universal Pictures annuleert release van film “The Hunt” na polemiek

Universal Picturs heeft zaterdag aangekondigd de release van de film “The Hunt” te annuleren, in de nasleep van de schietpartijen in El Paso en Dayton vorig weekend. De filmmaatschappij zegt dat het “nu niet de juiste moment is om deze film uit te brengen”, na de controverse die erover was ontstaan. De studio benadrukte dat hij de marketingcampagne al had stilgelegd voor “The Hunt”, waarin Hilary Swank, Emma Roberts en Betty Gilpin de hoofdrollen spelen. De film, die volgens Universal bedoeld was als een “satirische sociale thriller”, moest normaal eind september in de Amerikaanse bioscopen te zien zijn.

De film gaat over rijke mensen die jacht maken op armen, en in de trailer is expliciet wapengeweld te zien. President Donald Trump had de film vrijdag nog op Twitter bekritiseerd. “De film die uitkomt is gemaakt om chaos aan te wakkeren en te veroorzaken. Ze creëren hun eigen geweld en proberen vervolgens anderen de schuld te geven. Zij zijn de echte racisten, en zijn heel slecht voor ons land”, aldus Trump, die de film niet bij naam noemde.

“The Hunt” werd geregisseerd door Craig Zobel en geschreven door Damon Lindelof, ook de scenarioschrijver van de successerie “Lost”.

Bron: Belga