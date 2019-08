Premier League – Liverpool ziet doelman Alisson Becker uitvallen met kuitblessure

Liverpool begon het nieuwe seizoen in Engeland vrijdagavond uitstekend met een 4-1 zege tegen promovendus Norwich City. Enige domper op de feestvreugde was de blessure die doelman Alisson Becker opliep. De 26-jarige Braziliaan moest nog voor rust vervangen worden met een kuitblessure. Liverpool deelde later op de avond mee dat Becker sowieso de wedstrijd van woensdag in Istanboel tegen Chelsea om de Europese Supercup zal missen. Liverpool-coach Jürgen Klopp had dus toch reden om te vloeken. De Duitser liet in het begin van de week met grote tegenzin zijn tweede doelman, onze landgenoot Simon Mignolet, naar Club Brugge vertrekken. In zijn plaats kwam de Spanjaard Adrian over van West Ham United. Hij mocht vrijdag meteen zijn debuut maken en zal ook woensdag moeten spelen.

“Ik kan op dit moment niets zeggen over de blessure van Ali”, liet Klopp na afloop van de wedstrijd tegen Norwich noteren. “Het is natuurlijk enorm balen. We moeten afwachten hoe ernstig het is. Hij kon niet steunen op zijn kuit, dat is geen goed teken. Hij is sowieso out voor woensdag. Adrian mag zo meteen zijn kans grijpen. Hij heeft veel vertrouwen en toonde vandaag dat hij klaar is. Dat is het belangrijkste.”

bron: Belga