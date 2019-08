Philippe Gilbert wint na-Tourcriterium van Maastricht

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) heeft vrijdagavond de Wealerronde van Maastricht op zijn naam geschreven. De 37-jarige Ardennees, die niet aanwezig was in de Tour maar dit jaar wel al Parijs-Roubaix won, haalde het in het na-Tourcriterium in een sprint met twee voor de Nederlander Mike Teunissen (Jumbo-Visma), winnaar van de openingsrit van de Tour in Brussel. De derde plaats was voor een andere Nederlander, Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Bij de vrouwen was overwinning voor de Nederlandse Jip van den Bos (Boels-Dolmans).

Voor Gilbert was het criterium in Maastricht een tussendoortje. Hij reed vorige zondag nog de Prudential RideLondon en vanaf maandag start hij in de BinckBank Tour.

bron:Â Belga