Gearresteerde man na schietpartij in moskee is jonge Noor

De man die zaterdag gearresteerd werd na de schietpartij in een moskee in de gemeente Baerum, dichtbij de Noorse hoofdstad Oslo, is een jonge Noor. Dat heeft de politie van Oslo gezegd tijdens een persconferentie. De schietpartij vond plaats in het Islamitisch Centrum al-Noor. De aanvaller woonde in de buurt, maar de politie heeft nog geen idee over zijn motief, aangezien hij nog niet ondervraagd werd. Zijn onlineactiviteiten worden nu nagegaan. Voorlopig wijst niets erop dat er nog meer aanvallers in het spel waren.

De verdachte liep lichte verwondingen op, net als de moskeebezoeker die hem overmeesterde. De politie kon niet zeggen of hun verwondingen veroorzaakt werden door geweerschoten, en wat voor wapens er ter plekke gevonden werden.

De politie bekijkt nog of de veiligheidsmaatregelen aan moskeeën zondag opgeschaald moeten worden, bij de start van het Offerfeest. Het Islamitisch Centrum al-Noor werd opgericht in 1983.

bron: Belga