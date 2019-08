Belgen in het buitenland – Tottenham legt Aston Villa over de knie

Tottenham heeft zaterdag Aston Villa met 3-1 verslagen op de eerste speeldag in de Premier League. De Spurs waren na de openingstreffer van McGinn (9.) lang op achtervolgen aangewezen, maar ze keerden het tij in het slot. Topaankoop Tanguy N’Dombele lukte in de 73e minuut de gelijkmaker voor Tottenham. Harry Kane (86., 90.) hield uiteindelijk de drie punten thuis.

Bij Tottenham speelde Toby Alderweireld de hele wedstrijd, Jan Vertonghen ontbrak op het wedstrijdblad. Bij Aston Villa was Bjorn Engels 90 minuten van de partij. Wesley (ex-Club Brugge) en Trezeguet (ex-Anderlecht) begonnen ook in de basis bij The Villans.

Op de openingsspeeldag in de Ligue 1 ging Marseille voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen het Reims van Thomas Foket. Dia opende de score in de 58e minuut voor de bezoekers. In de 90e minuut legde de Zuid-Koreaan Suk de eindstand vast. Foket stond de hele wedstrijd op het veld. André Villas-Boas, die afgelopen zomer Rudi Garcia opvolgde als coach van l’OM, heeft dus nog heel wat werk op de plank liggen om een nieuw teleurstellend seizoen te vermijden.

