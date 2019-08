Advocaat Julien Pierre, bekend van “spaghetti-arrest”, overleden

Advocaat Julien Pierre, die ooit nog Marc Dutroux verdedigde, is vrijdagavond na een slepende ziekte overleden. Dat melden La Libre, la Dernière Heure en Sudpresse. Pierre verdedigde tijdens zijn bijna 45 jaar lange loopbaan duizenden cliënten, maar hij raakte toch vooral bekend door het “spaghetti-arrest” in de zaak-Dutroux. Het was namelijk Julien Pierre die er in 1996 voor zorgde dat onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van het dossier ontheven moest worden. Connerotte was indertijd ingegaan op de uitnodiging voor een spaghettifeestje van enkele slachtoffers van Marc Dutroux en zou zich daarmee partijdig hebben opgesteld.

bron: Belga