Vijftien voetballers getroffen door bliksem in Duitsland

Bij een blikseminslag in het Duitse Rosenfeld, in de deelstaat Baden-Württemberg, zijn vrijdagavond vijftien voetballers gewond geraakt. De bliksem sloeg in tijdens een training in de buurt van een sportterrein, zo meldde een woordvoerder van de politie. Vijftien spelers liepen daarbij lichte verwondingen op. Eén persoon verloor korte tijd het bewustzijn. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de slachtoffers werden uit voorzorg allemaal naar het ziekenhuis overgebracht. Meer informatie werd voorlopig niet vrijgegeven.

bron: Belga