Trump zegt dat handelsgesprekken met China in september mogelijk afgelast worden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat een nieuwe ronde van handelsgesprekken met China die voor september in de VS gepland is, mogelijk wordt afgelast. “We zullen zien”, zei Trump aan verslaggevers voor het Witte Huis. “We zullen zien of we onze ontmoeting in september al dan niet laten doorgaan”, aldus de president. Op de vraag of hij de ontmoeting zou afzeggen, antwoordde hij: “Misschien, we zullen zien.”

Hij herhaalde dat China een koersmanipulator was en dat Peking voor verhoogde douanetarieven opdraaide, niet de Amerikaanse consument, een twijfelachtige bewering.







“We hebben alle kaarten in handen, we doen het goed”, zei Trump. “Als je naar Europa kijkt, dan zie je dat zij problemen hebben”, merkte hij daarbij op.

“We doen geen zaken met Huawei”, aldus nog de president, maar zijn houding tegenover de Chinese telecomgigant kan veranderen als de handelsgesprekken voortgaan.

Na de jongste gespreksronde in Shanghai zei Trump dat er geen vooruitgang was geboekt en kondigde hij plannen aan om nieuwe douanetarieven op te leggen op Chinese goederen ter waarde van ongeveer 300 miljard dollar, bovenop de tarieven die sinds vorig jaar op goederen ter waarde van 250 miljard dollar werden opgelegd.

