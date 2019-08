Nadal en Federer keren terug in spelersraad van ATP

Rafael Nadal en Roger Federer gaan opnieuw zetelen in de spelersraad van de ATP. De twee sterren werden samen met de Oostenrijker Jurgen Melzer verkozen door hun collega’s om de spelers te vertegenwoordigen.

De spelersraad, die wordt voorgezeten door Novak Djokovic, zocht vervangers voor Robin Haase, Jamie Murray en Sergiy Stakhovsky. Die legden hun functie eind juni, net voor de start van Wimbledon, neer.

“We hebben samen besloten ervoor te gaan”, bevestigde Nadal in de marge van het toernooi van Montreal. “Samen leggen we een bepaald gewicht in de schaal. Hopelijk kunnen we de sport daarmee op de juiste weg zetten. Wij zijn hier om onze steun te bieden en verwachten nu wat beter op de hoogte te zijn van wat er allemaal gebeurt.”







De spelersraad bestaat uit twaalf leden en heeft een mandaat tot Wimbledon 2020. Novak Djokovic is als voorzitter de sterke man van het orgaan. De Servische nummer een van de wereld ijvert al langer voor een wijziging van de manier waarop het mannencircuit wordt geleid. Djokovic wil meer macht en centen voor de spelers. Hij was tevens de drijvende kracht achter de motie van wantrouwen tegen huidig ATP-voorzitter Chris Kermode. De Brit verloor in maart een stemming nadat onder meer de drie vertegenwoordigers van de spelers zich tegen hem uitspraken. Eind 2019 stapt hij op.

bron: Belga