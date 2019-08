België laatste na eerste dag, maar wel met negen van zijn tien sprters in de finale

België staat elfde en laatste na de eerste dag van het EK atletiek voor landenteams in de First League, het tweede Europese niveau, in het Noorse Sandnes. De tussenstand geeft wel een vertekend beeld, want negen van de tien Belgische spurters plaatsten zich voor de finale en dus komen er zaterdag en zondag nog heel wat punten bij. Andreas Vranken was op de 100 meter bij de mannen de enige Belg die de finale niet haalde. Hij klokte 10.88, de tiende tijd. Zijn vrouwelijke collega Elise Mehuys liep naar 12.05, de zevende tijd en dus wel voldoende voor de finale.

Michael Obasuyi liep op de 110 meter horden met 14.00 de tweede tijd, Sarah Missinne op de 100 meter horden met 14.01 de achtste. Op de 200 meter was Robin Vanderbemden met 21.27 goed voor de vierde tijd, Imke Vervaet verraste met 23.69, de derde tijd.







Op de 400 meter horden was Dylan Owusu met 51.64 goed voor de vierde tijd, kersvers Europees beloftekampioene Paulien Couckuyt liet met 58.67 eveneens naar de vierde chrono. Jonathan Sacoor was in 46.57 de snelste op de 400 meter, Camille Laus was met 53.31 goed voor de zevende tijd.

Zaterdag en zondag volgen nog 38 finales waarin de Belgen één en ander kunnen rechtzetten. De winnaar promoveert aan het einde van het weekend naar de Super League, de nummers zeven tot en met elf degraderen naar het derde Europese niveau.

Stand na dag 1:

1. Hongarije 17 punten

. Portugal 17

3. Wit-Rusland 16

4. Turkije 16

5. Noorwegen 14

6. Litouwen 12

7. Nederland 11

8. Ierland 10

9. Slovakije 9

10. Roemenië 7

11. België 3

Bron: Belga