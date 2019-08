Andy Murray maakt comeback in enkelspel

De 32-jarige Schot Andy Murray maakt volgende week zijn comeback in het enkelspel. Dat maakte de voormalige nummer een van de wereld bekend. Hij speelt het Masters 1.000 van Cincinnati (6.735.690 dollar), dat maandag van start gaat. Begin dit seizoen sprak Murray nog over stoppen, maar zeven maanden na een nieuwe heupoperatie heeft hij er weer goede moed op. Sinds juni speelt hij al dubbeltoernooien en dat doet hij pijnvrij. Op de ATP-ranking is Murray inmiddels naar de 325e plaats afgezakt. Van de organisatoren van het toernooi in Cincinnati (Ohio) kreeg hij een wildcard. Murray won het hardcourttoernooi in 2008 en 2011, in 2016 was hij runner-up.

Bron: Belga