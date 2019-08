nog t.e.m. 11/8

Het Antwerp Queer Arts Festival – kortweg AQAF – vindt deze week voor de zesde keer plaats. De Studio is het decor voor performances, films, muziek, slam poetry, lezingen, installaties en heel wat meer, met zowel internationale artiesten als lokaal talent. Vanavond kan je nog op het festival terecht voor onder andere optredens van het LGBT+-koor The Fourth Choir of de Luikse punkgroep Cocaine Piss, op zaterdag is er een nu al legendarische afterparty en op zondag wordt AQAF afgesloten met een Drag Brunch en een goede film. In Galerie Verbeeck-Van Dyck kan je intussen naar de bijbehorende tentoonstelling Pride Parades & Dyke Marches.

queerarts.be