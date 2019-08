Japanse McDonald’s siert bekers met schunnige plaatjes

Sommige mensen beschikken over een onschuldige gedachtegang, andere zijn gezegend met een dubbelzinnig brein. De ontwerpers van de nieuwe bekers van de Japanse McDonald’s behoren ongetwijfeld tot die eerste groep, heel wat klanten tot de tweede. Of hoe een plaatje van twee schattige tieners plots verandert in iets anders.

Op het eerste zicht zien de nieuwste bekers er alleen maar verschrikkelijk schattig uit. Op de ene zijde staat een meisje, op de andere een jongen. Als je twee bekers naast elkaar zet, lijken de twee elkaar een kus te geven. Cute.

Kusjes en geknoei







Maar het kan ook anders, moeten enkele klanten gedacht hebben. Door verschillende bekers in elkaar te zetten of door ze simpelweg in een bepaalde hoek vast te houden, ontstaan allerlei schunnige plaatjes. En natuurlijk kwamen enkele creatievelingen ook met het idee om zelf met een stift aan de slag te gaan en zo nog wat schunnige details toe te voegen. Op Twitter regent het dezer dagen pikante plaatjes. Blowjobs, billenknijp en wel heel innige omhelzingen: het komt allemaal voorbij. Wij hopen alvast dat de bekers snel naar België komen…