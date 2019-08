Betaal je metrorit in Rome voortaan met plastic flessen

Weet je tijdens je citytrip naar Rome niet wat gedaan met je plastic flessen? Dan kan je die vanaf nu gewoon opsparen voor een metroritje. In de Italiaanse hoofdstad werden namelijk drie machines geïnstalleerd die het mogelijk maken om je plastic fles binnen te brengen en daarvoor krediet te ontvangen.

De een recycleert al beter dan de ander. Sommige mensen hebben nu eenmaal een duwtje in de rug nodig om plichtbewust hun afval te sorteren. In Rome hebben ze daar nu een handige oplossing voor gevonden, die goed is voor het milieu én je portefeuille.

30 stuks







De burgemeester van Rome, Virginia Raggi, was zelf aanwezig tijdens de voorstelling van het nieuwe project. Drie verschillende metrostations doorheen de stad (Cipro, Piramide en San Giovanni) beschikken over de automaat in kwestie. Die stations werden niet willekeurig gekozen, maar werden geselecteerd opdat elke metrolijn over een machine beschikt. Het systeem is eenvoudig: neem je lege plastic flessen mee, deponeer ze in de machine en ontvang 5 cent per fles. Aangezien een metroticket 1,50 euro kost, heb je 30 flessen nodig om een gratis ritje te verdienen. Om het voor de consument makkelijker te maken, wordt het krediet bijgehouden in een app. Op die manier hoef je geen hele zakken lege flesjes naar het station te sjouwen en kan je beetje bij beetje sparen voor een metroticket.

Oltre 11mila bottiglie di plastica riciclate e recuperate in metro. Un bel risultato ottenuto dopo poco meno di una settimana dal lancio della campagna Atac +Ricicli +Viaggi: https://t.co/Bsi8kRJ0jZ pic.twitter.com/AIfLfBTDbH — Virginia Raggi (@virginiaraggi) July 29, 2019

De burgemeester is alvast enthousiast. Ze stelt dat ze zeer tevreden is om de eerste grote Europese stad te zijn met een dergelijk systeem. In verschillende steden, onder meer in Brussel, konden mensen wel al hun afval inruilen voor andere beloningen.