Alles wat je moet weten over seizoen 5 van ‘Peaky Blinders’

We hebben er even op moeten wachten, maar nu staat het vijfde seizoen van ‘Peaky Blinders’ eindelijk voor de deur. De serie wordt vanaf nu uitgezonden door BBC One en verschijnt vanaf 25 augustus op het kleine scherm. Wij vertellen je alvast wat je moet weten voor je begint met kijken. By order of the Peaky fucking Blinders.

De bende van Birmingham maakte in de voorafgaande seizoenen al een hele evolutie mee. Van kleinschalige crimineel schopte Tommy het in het vierde seizoen tot lid van het parlement. Het laatste seizoen dateert alweer van 2017 en trouwe kijkers hadden dus heel wat tijd om over een vervolg te speculeren.

Populisme







BBC kondigde niet alleen de releasedatum van het vijfde seizoen aan, maar liet ook een veelbelovende foto los op het publiek. Daarop zien we Thomas Shelby wanhopig nadenken, met op de tafel voor hem een pistool en een enkele kogel. Het vijfde seizoen verhaalt over Tommy die politiek voet aan wal probeert te krijgen in een wereld die, aan de vooravond van WOII, getekend wordt door fascisme. De verhaallijn zou refereren naar de opkomst van het populisme dat ook dezer dagen de voorpagina’s van kranten domineert. “Zonder twijfel. Je kan Oswald Mosley’s toespraken online terugvinden. Het is het perfecte voorbeeld van populisme: maak Groot-Brittannië opnieuw groots, zegt hij. Fake news enzovoort. Hij was een fascinerende uitdaging voor Tommy, omdat hij ziet dat alles opnieuw begint wat betreft internationale conflicten”, aldus Cillian Murphy (die Thomas Shelby vertolkt) aan BBC. Wie meer details wil, zal nog moeten wachten tot 25 augustus, maar het vijfde seizoen klinkt alvast veelbelovend.