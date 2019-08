Weerbericht – Hoge wolken met lokaal kans op buitje

Donderdag zijn er vrij veel hogere wolkenvelden waaruit in de namiddag eventueel lokaal een licht buitje valt. In de meeste streken blijft het echter droog bij maxima van 21 graden in de Hoge Ardennen tot 24 of 25 graden in het centrum. De matige zuidwestenwind ruimt naar westelijke richtingen. Dat meldt het KMI. Donderdagnacht wordt het meestal bewolkt. Op het einde van de nacht kan er over de westelijke landshelft wat lichte regen of motregen vallen. Het is zeer zacht met minima van 13 tot 18 graden.

Vrijdag neemt de bewolking verder toe en krijgen we regen of buien die lokaal onweerachtig zijn. Hier en daar kunnen de maxima nog klimmen tot zo’n 26 graden.

Zaterdag verwacht het KMI nog enkele buien bij maxima van 20 tot 24 graden. Het gaat stevig waaien met mogelijk rukwinden van 60 tot lokaal 75 km/ u, of aan zee nog wat meer.

Zondag verloopt droog met regelmatig wolkenvelden maar ook wat zon. We halen maxima van 20 tot 24 graden.

Maandag trekt een regenzone van west naar oost over het land. De maxima schommelen rond 20 graden. Dinsdag is er kans op een lokale bui. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Woensdag verloopt wisselvallig met buien en vrij veel wolken bij zo’n 20 graden.

