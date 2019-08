Trek-Segafredo bevestigt de komst van Vincenzo Nibali

Trek-Segafredo heeft bevestigd dat Vincenzo Nibali de komende twee seizoenen het team komt versterken. De komst van de 34-jarige Italiaan hing al een hele tijd in de lucht. Hij neemt ook zijn broer Antonio Nibali (26) mee, die eveneens een tweejarig contract ondertekende. De broers komen vanaf 1 januari 2020 over van Bahrain-Merida. “Ik heb mijn hart gevolgd en daarom voor dit team gekozen”, verklaarde Nibali zijn keuze. “Ik ken hun project en weet dat het een erg competitief team is. Trek en Segafredo toonden bovendien veel vertrouwen, hetgeen mij enorm motiveert. Ik kijk al uit naar 2020.”

Ook algemeen manager Luca Guercilena was in de wolken met de transfer van Nibali. “Vincenzo is een groot kampioen. Een renner zoals hem in je team hebben geeft ook kansen aan andere renners. Ze kunnen leren van zijn ervaring om vervolgens zelf uit te blinken. We zijn er zeker van met Vincenzo opnieuw te kunnen meestrijden voor de zege in een Grote Ronde.”







Vincenzo Nibali, bijgenaamd ‘de Haai van Messina’, behoeft natuurlijk geen introductie bij de wielerliefhebbers. Op zijn palmares pronken alle drie de Grote Rondes. Hij won de Giro in 2013 en 2016, de Tour in 2014 en de Vuelta in 2010. Verder was hij ook al de beste in Milaan-Sanremo (2018) en de Ronde van Lombardije (2015 en 2017).

Dit seizoen beëindigde hij de Giro als tweede. In de Tour speelde hij geen rol van betekenis in het algemeen klassement, maar won hij wel de bergrit naar Val Thorens.

bron: Belga