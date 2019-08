Belgen in het buitenland – Castagne (Atalanta) is tot eind augustus out met meniscusblessure, interlands in gevaar

Atalanta zal de nieuwe jaargang van de Serie A zonder Timothy Castagne moeten starten. De Rode Duivel heeft een scheurtje in de meniscus opgelopen en moet onder het mes. De 23-jarige Castagne zal allicht tot het einde van de maand out zijn. “Ik blesseerde me op training toen ik alleen van richting wilde veranderen”, schreef de rechtervleugelverdediger donderdag op Twitter. “Het gevolg is een scheur in mijn meniscus. Vrijdag zal een kleine ingreep volgen. Terugkeer: eind van de maand.”

Atalanta eindigde de Serie A vorig jaar op een sterke derde plaats, achter kampioen Juventus en Napoli. Het team uit Bergamo opent de nieuwe editie op 25 augustus bij SPAL.

De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Rode Duivels in september in San Marino (06/09) en Schotland (09/09). Achter de naam van Castagne staat dus een heel groot vraagteken.

bron:Â Belga