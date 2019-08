Asiel en migratie – Reddingsschip Ocean Viking mag niet tanken in Malta

Malta heeft de Ocean Viking, het nieuwe reddingsschip van de Europese hulporganisaties Artsen zonder Grenzen (AZG) en SOS Mediterranee, geen toestemming gegeven om te tanken. Het schip is vanuit Frankrijk onderweg naar de Libische kust. De ngo’s hadden met Malta afgesproken dat het schip er kon tanken, zonder aan te meren. “Twee uur voor de afspraak, hebben de Maltese autoriteiten ons laten weten dat we niet de toestemming hadden om in de Maltese territoriale wateren te komen”, verklaart Nicolas Romaniuk, die verantwoordelijk is voor de reddingsoperaties van migranten. Ondertussen zoeken de organisaties naar een andere oplossing.

De Ocean Viking, dat onder Noorse vlag vaart, vertrok maandag vanuit de haven van de Franse stad Marseille. Tegen het einde van de week moet het aankomen aan de Libische kust.

Aan boord is plaats voor 200 mensen, waardoor het het grootste reddingsschip is dat zal rondvaren in de Middellandse Zee. Verder is het uitgerust met vier speedboten en een medische post.

Bron: Belga