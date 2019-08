Activisten melden honderden arrestaties in Kasjmir

Na het afwijzen van autonomierechten voor de Indiase regio Kasjmir zijn in het gebied honderden lokale politici, separatistische leiders en hun aanhangers opgepakt. Dat melden activisten. Intussen worden zeker vierhonderd personen vastgehouden in hotels, gastenverblijven, regeringsgebouwen en privéwoningen, schrijft nieuwsportaal India Today vandaag, op basis van activisten. De politie bevestigde aan het Duitse nieuwsagentschap dpa dat politieke leiders onder huisarrest staan, maar noemde geen aantallen. De Indiase regering nam de omstreden beslissing om de staat Jammu en Kasjmir haar bijzondere status af te nemen. Op die manier wil New Delhi de regio, waar voornamelijk moslims wonen, sterker integreren in het door hindoes gedomineerde India. Veel inwoners van Kasjmir zijn daartegen. De beslissing zorgde voor een nieuwe crisis met buurland Pakistan.

Het conflict over Kasjmir duurt al meer dan zeventig jaar. Sinds Brits-India onafhankelijk werd in 1947, en opsplitste in India en Pakistan, strijden de twee landen om de macht over de regio en trokken ze daarover ten oorlog. Beide kernmachten zwaaiden elk de plak in een deel van Kasjmir, het andere deel behoort tot China.







De vroegere autonomieregeling garandeerde de Indiase regio Kasjmir onder meer een eigen grondwet en vlag. Ook had de regio uitgebreide bevoegdheden, met uitzondering van het buitenlands, defensie- en telecombeleid.

Bron: Belga