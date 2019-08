Internationale Kattendag: tien verrassende feiten en filmpjes

Kattenbaasjes hebben ongetwijfeld geen excuus nodig om hun kat in de bloemetjes te zetten. Maar mocht je je poes toch wat extra aandacht willen geven, dan is er geen betere dag dan vandaag. We vieren namelijk Internationale Kattendag en dat kunnen we onmogelijk onopgemerkt voorbij laten gaan.

Niet iedereen heeft een zwak voor katten, maar een ding is zeker: het zijn ontzettend interessante dieren én ze zijn ook nog eens geniale entertainers. Voor Internationale Kattendag sommen we daarom enkele bijzondere kattenfeitjes op. En natuurlijk konden enkele kattenfilmpjes niet ontbreken.

1. Ruimtereizigers







Katten zijn echte avonturiers en dat mag je letterlijk nemen. Op 18 oktober 1963 werd Felicette, ook wel bekend als ‘Astrocat’, de eerste en enige kat die ooit een ruimtereis maakte.

2. Hemmingway-katten

Polydactylie bestaat ook bij katten. Sommige poezen worden namelijk geboren met een à twee extra tenen. Zij worden ook wel ‘Hemmingway-katten’ genoemd, een verwijzing naar de Amerikaanse schrijver die enkele van deze beestjes in zijn bezit had.

3. Poezelig gespin

Niets zo rustgevend als een spinnende kat. Maar wist je dat dat geluid een frequentie heeft van 25 tot 150 Hertz? Jij wordt er helemaal zen van en ook je kat heeft er baat bij. Dat aantal trillingen per seconde bevat namelijk helende eigenschappen.

4. Doosje, tuintje, boompje

Je hebt vast wel al gemerkt dat katten dol zijn op dozen. Als je net een poes hebt geadopteerd, is het dan ook een goed idee om er eentje te voorzien voor hem of haar. Je nieuwe huisdier voelt zich zo sneller thuis en behoudt bovendien beter z’n lichaamswarmte.

5. Kattenvertier I

6. Rekken en strekken

Katten rekken zich vaak uit en dat is niet zonder reden. Tijdens rustperiodes stapelen de koolstofdioxide en het melkzuur zich namelijk snel op in een kattenlichaam. Stretchen brengt de bloedcirculatie op gang en op die manier worden de afvalstoffen sneller afgevoerd.

7. Wilde jagers

Heb je soms de indruk dat je een kleine tijger in huis hebt? Dat hoeft niet te verbazen, want huiskatten delen 95,6% van hun genen met tijgers. Bovendien vertonen ze soortgelijk gedrag: het afbakenen van hun territorium met urine, het stalken van hun prooi…

8. Strandvakantie?

In tegenstelling tot mensen kunnen katten zeewater drinken. Hun nieren kunnen het zout namelijk makkelijk filteren. Op die manier is het voor een kat makkelijk om ook in extreme situaties te overleven.

9. Een neus voor misdaad

Heb je iets misdaan, dan kan de politie je makkelijk opsporen aan de hand van je vingerafdrukken. Katten beschikken over een soortgelijk identificatiemiddel. Hun neusafdruk is namelijk even uniek als een vingerafdruk.

10. Kattenvertier II