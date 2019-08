Speciale troepen vallen residentie Kirgizische ex-president Atambajev aan

De speciale troepen van Kirgizië hebben vandaag een operatie gelanceerd om ex-president Almazbek Atambajev op te pakken, die in verdenking is gesteld van corruptie en overhoop ligt met zijn opvolger. Dit heeft een woordvoerster van het gewezen staatshoofd gezegd. “De speciale troepen hebben de aanhangers van Atambajev aangevallen toen die naar buiten kwam om hen te begroeten. Iedereen werd afgetuigd en er werd geschoten. Ongeveer tien mensen raakten gewond”, zei de woordvoerster. De lokale media publiceerden foto’s van gewapende mannen in uniform voor de residentie van Atambajev en van een man die door kogels gewond was aan het been, alsook video’s waarop schoten en granaatontploffingen te horen waren.

“De speciale troepen hebben geen vuurwapens gebruikt. Ze hebben wapens met rubberkogels. De operatie gaat verder”, zei een woordvoerder van de ordediensten volgens een lokaal persbureau.







Almazbek Atambajev, president tot november 2017, werd eind juni in verdenking gesteld van corruptie. Hij wordt onder meer verdacht van “het illegaal verwerven van gronden” en zou voor de vrijlating van een lid van een maffiabende gezorgd hebben, beschuldigingen die hij afdoet als een politiek manoeuvre van het nieuwe staatshoofd, zijn rivaal Sooronbaj Jeenbekov.

Op het einde van zijn mandaat hielp Atambajev zijn beschermeling Jeenbekov in het zadel met politieke manoeuvres, maar de relaties tussen de twee gingen snel achteruit.

Bron: Belga