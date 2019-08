Kemar Roofe koos voor Anderlecht omwille van project Kompany: “Hij kon me snel overtuigen”

Onaangekondigd stelde Anderlecht vandaag ook aanvaller Kemar Roofe voor aan de pers. De Engelse spits ondertekende dinsdag zijn contract voor drie seizoenen bij paars-wit. Roofe maakte bij zijn presentatie duidelijk voor Anderlecht gekozen te hebben omwille van het project van speler-coach Vincent Kompany. “Hij overtuigde me snel met zijn plannen”, aldus Roofe. “Anderlecht is voor mij een nieuwe, zeer interessante uitdaging”, stak Roofe van wal. “Als Engelse speler is het ook goed om eens in het buitenland andere lucht te gaan opsnuiven. Dit is een club van hoog niveau en het was Vincent (Kompany, red.) die me persoonlijk opbelde met de vraag of ik wilde komen. Ik was snel overtuigd van zijn project. Hij legde me zijn manier van voetballen uit en zijn doelen met deze club. Ik hou van mooi voetbal. Mijn sterke punten zijn mijn techniek en snelheid. En ik ben ook fysiek sterk. Ik hoop hiermee het team te helpen. Ik wil goals maken en aanbrengen. Ik wil persoonlijk beter doen dan vorig seizoen (toen hij vijftien goals maakte, red.), maar de drie punten blijven altijd het belangrijkste.”

“Deze coach wil vooraan hoog druk zetten, en ik zal als diepe spits de eerste speler moeten zijn die dat doet”, ging Roofe meer in detail in op de speelwijze van Kompany. “We trainen daar op, maar ik deed dat vorig seizoen eigenlijk ook al bij Leeds United onder Marcelo Bielsa. Hij heeft dezelfde stijl van spelen. Het is dankzij hem dat ik vorig seizoen een betere voetballer ben geworden.”







Roofe eindigde nog door te zeggen dat hij snel klaar zal zijn om de strijd aan te gaan. Hij kampt momenteel nog met een lichte enkelblessure, maar gaf aan dat die niet serieus van aard is.

bron: Belga