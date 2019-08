Belgen in het buitenland – Hazard scoort eerste keer voor Real Madrid in oefenduel tegen Salzburg

Real Madrid heeft woensdagavond een oefenduel op het veld van het Oostenrijkse RB Salzburg met 0-1 gewonnen. Eden Hazard en een herstelde Thibaut Courtois stonden in de basis. Hazard opende in de 19e minuut de score voor de Koninklijke en maakte zo zijn eerste in loondienst van de Spaanse grootmacht. De aanvoerder van de Rode Duivels kwam vanaf de linkerflank naar binnen, dribbelde een tegenstander en trapte van net buiten de zestien knap binnen aan de tweede paal.

Iets voorbij het uur haalde Zinédine Zidane zijn recordaankoop naar de kant. Luka Jovic kwam hem vervangen.

Thibaut Courtois, hersteld van een enkelblessure, stond de volledige wedstrijd tussen de palen en hield zijn netten schoon. De goal van Hazard bleek de enige treffer van de avond.

Volgende week zaterdag (17 augustus) opent Real de Spaanse competitie met een uitmatch tegen Celta de Vigo. Eerst volgt zondag nog een oefenduel in en tegen AS Roma.

bron: Belga