Belgen in het buitenland – Eden Hazard is trots op eerste goal voor Real Madrid

Eden Hazard opende woensdagavond zijn rekening bij Real Madrid. De 28-jarige Rode Duivel scoorde het enige doelpunt in de oefenmatch op het veld van RB Salzburg. “Ik ben blij en trots”, lachte Hazard voor de camera van Real TV. “Dit was maar een oefenmatch. Ons doel is klaar te zijn voor volgende week tegen Celta de Vigo (eerste competitiematch, red). Dit is nog maar de voorbereiding maar het is altijd goed voor het vertrouwen om te scoren en te winnen.”

Hazard kende, als recordaankoop van de Koninklijke, tot dusver geen vlekkeloze voorbereiding. Hij begon met overgewicht aan de trainingen en in de eerste oefenduels maakten hij en Real weinig indruk. “Als je op het veld staat, wil je winnen. En een spits wil doelpunten maken. Dat is voetbal. Ik wachtte al vijf matchen op dit moment dus ben ik wel tevreden, ja”, onderstreepte hij.

Volgens Hazard zit Real, waar een opnieuw fitte Courtois in doel stond tegen Salzburg, in een opwaartse curve. “Zoals ik al zei is dit nog maar de voorbereiding, maar er zit meer kracht en meer energie in de ploeg. We hebben nog tien dagen om ons klaar te stomen voor de eerste wedstrijd. Iedereen is erop gebrand om aan La Liga te beginnen.”

bron: Belga