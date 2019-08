Hitsige en luide egels houden Duitsers uit hun slaap

De Duitse politie krijgt de afgelopen maanden meer oproepen binnen over nachtlawaai dat veroorzaakt blijkt door vrijende egels. Het liefdesspel van de dieren kan meerdere uren in beslag nemen en vooral de mannetjes durven daarin al wel eens heel luid gillen.

De zomer is een tijd van passie en verleiding en dat geldt niet alleen voor mensen. De warmte nestelt zich ook in de lenden van egels, die tijdens de zomermaanden op zoek gaan naar een partner. Dat kan gepaard gaan met heel wat nachtlawaai, blijkt uit het toegenomen aantal oproepen die de politie in Duitsland ontvangt. Het blijkt in dat geval vaak om twee stekelige dieren te gaan in het heetst van de strijd. Het fenomeen komt zo frequent voor dat de hashtag #igelsex populair is bij Duitse twitteraars.







Recent ontving de politie van Augsburg nog een telefoontje van ongeruste buren van een lagere school. Zij hadden ’s nachts geluiden gehoord uit de speelplaats en zagen dat het bewakingslicht was aangegaan. De concierge werd uit zijn bed gehaald en kamde samen met enkele agenten het domein uit, meldt The Guardian. Uiteindelijk stoten ze op twee egels in het midden van een vrijpartij.

Een menselijke schreeuw in de late uurtjes

Het verhaal is geen zeldzaam incident, want de dieren staan bekend als een van de luidste nachtdieren. Ze kunnen alles van sniffelen tot knauwen, klikken en luid gillen. Dat laatste kan voor het ongetrainde oor als een menselijke schreeuw klinken. Bovendien neemt het liefdesspel van de egels enkele uren in beslag en kunnen vooral de mannetjes wel eens heel luide geluiden voortbrengen. Voorafgaand aan de echte daad voeren de verliefde egels een soort van dans op. In Duitsland staat die bekend als de Igel Karusell, of egelcarrousel. Hieronder zie je hoe dat in zijn werk gaat.

(Lees verder onder de video)

Egelexperten hebben de ordediensten ondertussen gevraagd om de egels zoveel mogelijk met rust te laten. Hun populatie is de afgelopen jaren in Duitsland drastisch afgenomen en luide geluiden of het licht van een zaklamp kan de romantische sfeer tussen de dieren volledig verpetsen. Niemand heeft graag dat er plots een agent naast je bed staat tijdens een horizontale salsa.