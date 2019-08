FESTIVAL. Antilliaanse Feesten: Shaken tot je tenen Spaans spreken

Ben je een koudbloedig persoon op zoek naar wat zwoele hitte? Dan is er komend weekend geen betere plek dan de Blauwbossen in Hoogstraten. Daar gaan voor de 37ste keer de Antilliaanse Feesten door. Een viering van alles dat Caraïbisch, swingend en dansend is, met het beste dat salsa, rumba, reggaeton en dancehall te bieden hebben.

De Antilliaanse Feesten zijn al een tijdje een vaste waarde tijdens de zomer, want het is een hoogdag voor iedereen die de Caraïbische cultuur in het hart draagt. Ook voor deze editie heeft de organisatie weer enkele muzikale juweeltjes van de eilanden tussen de Golf van Mexico en Zuid-Amerika naar België gehaald.







Helemaal bovenaan de affiche pronkt terecht Kassav’. De vrolijke en ietwat grijzende bende uit Guadeloupe stond al acht keer op het podium van de Antilliaanse Feesten en doet daar vrijdag een negende keer bij. De band is de vaandeldrager van de zouk, Creools voor ‘feest’ en een muziekstijl die zijn roots heeft in cadence, kompa en soca. De muziek gaat traditioneel gepaard met een innige koppeldans, dus begin die dansschoenen al maar in te vetten.

Ook zaterdagavond staat er een muzikale legende op het programma. Dan is het de beurt aan Oscar D’Leon, ondertussen al 76 lentes oud, maar nog steeds de onbetwiste koning van de salsa. De besnorde Venezolaan is een wandelend eerbetoon aan de oude stijl en toert in het gezelschap van zijn groot orkest. Altijd lachend en eeuwig heupwiegend zal hij de menigte moeiteloos met zich mee krijgen.

Major Lazer in the house

De twee ervaren rotten doen het misschien vermoeden, maar de Antilliaanse Feesten zijn geen event voor uitsluitend vijftigplussers. Ook de jonge garde komt aan zijn trekken, onder meer met Walshy Fire, oftewel een derde van de hitmachine Major Lazer. Hij zat mee aan de knoppen voor clubklassiekers zoals ‘Get Free’, ‘Watch Out For This (Bumbaye)’ en ‘Lean On’. Walshy Fire brengt vrijdag het beste uit die catalogus, maar laat je ook van zijn eerste album ‘Abeng’ proeven.

Praktisch

Wanneer?

9 en 10 augustus

Waar?

Blauwbossen, Hoogstraten

Ernaartoe?

Vanuit het centrum van Hoogstraten kan je een gratis shuttlebus naar en van het festivalterrein nemen. Met de lijnen 600, 602, 605 or 620 geraak je van de Antwerpse Rooseveltplaats tot in Hoogstraten. Naast het festivalterrein is er een gratis parking voor mensen die met de auto komen.

Tickets?

Een ticket voor het ganse weekend kost je 85 euro in vkk en 100 euro aan de kassa. Voor een dagticket ben je vooraf 52 euro en aan de deur 60 euro kwijt. Een campingticket kan je kopen voor 45, 30 of 15 euro, afhankelijk van of je donderdag, vrijdag of zaterdag aankomt.

antilliaansefeesten.be

(xvdl)