Rouwregisters in Aalter en Knesselare na overlijden Bjorg Lambrecht

Er komt een rouwregister in de gemeente Knesselare, waar de gisteren overleden wielrenner Bjorg Lambrecht is geboren. Ook in fusiegemeente Aalter zal een rouwregister worden geopend. Dat meldt het gemeentebestuur. De 22-jarige Lambrecht is geboren in Knesselare, waar hij erg geliefd was. “Hij was erg aimabel, steeds met de voeten op de grond. Zijn fanclub had op heel korte tijd honderden leden ingeschreven”, zegt schepen van Sport Kristof De Blaere.

Knesselare is sinds 2019 een deelgemeente van Aalter, waar ook een rouwregister wordt geopend in het gemeentehuis.







bron:Â Belga