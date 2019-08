Lotto Soudal start vandaag als “eerbetoon aan Bjorg” in de geneutraliseerde vierde etappe in de Ronde van Polen, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie vandaag bekend op Twitter. Na het overlijden van Bjorg Lambrecht in de derde rit van de Ronde van Polen, werd de vierde etappe geneutraliseerd. De renners rijden vandaag in groep van Jaworzno naar Kocierz. Daar zal slechts één lokale ronde afgelegd worden, waardoor de rit tot 133,7 kilometer herleid is.

Bron: Belga