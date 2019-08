Jupiler Pro League – RSC Anderlecht rondt transfer Kemar Roofe af

RSC Anderlecht heeft dinsdag de transfer van aanvaller Kemar Roofe afgerond. De 26-jarige Engelsman met Jamaicaanse roots komt over van de Engelse tweedeklasser Leeds United. Hij tekende een contract voor drie jaar. “Met Kemar Roofe hebben we de spits gevonden waar we al een tijdje naar op zoek waren”, zegt sportief directeur Michael Verschueren op de website van paars-wit. “Hij is een echte goalgetter en zal dus een grote meerwaarde betekenen voor het team.”

Roofe is een jeugdproduct van West Bromwich, maar kon daar nooit doorbreken. Na een seizoen bij vierdeklasser Oxford United trok hij in 2016 naar Leeds. Afgelopen seizoen was hij in 32 wedstrijden in het Championship goed voor 14 doelpunten.

bron:Â Belga