Clement geeft Mignolet meteen een basisplaats tegen Dinamo Kiev

Club Brugge-coach Philippe Clement dropt kersverse aanwinst Simon Mignolet meteen in doel voor de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League tegen Dinamo Kiev, vanavond (20u30) in het Jan Breydelstadion. Zoals verwacht wordt Ethan Horvath naar de bank verwezen. Pas maandag werd de transfer van Mignolet afgerond. Met de van Liverpool overgekomen doelman in de rangen zet blauw-zwart zijn ambitie kracht bij om opnieuw de groepsfase van de Champions League te bereiken.

In vergelijking met de competitiewedstrijd van vrijdag tegen STVV (6-0 zege) zijn er naast de positie in doel geen wijzigingen te noteren. Simon Mignolet krijgt dus een viermansverdediging voor zich met Clinton Mata, Matej Mitrovic, Simon Deli en Eduard Sobol. Het middenveld wordt bevolkt door Mats Rits, Ruud Vormer en Hans Vanaken. De flankaanvallers van dienst zijn Emmanuel Dennis en Percy Tau. David Okereke, al driemaal trefzeker in twee wedstrijden, moet voor de doelpunten zorgen.







Bij Dinamo Kiev begint sterspeler Viktor Tsyhankov op de bank. “Tsyhankov is een sleutelspeler voor dit team. Het is mogelijk dat hij niet klaar is om een volledige wedstrijd op het veld te staan. Hoeveel minuten hij zal spelen, zullen we bepalen na een medische check-up”, verklaarde Dinamo-coach Aleksandr Khatskevich gisteren.

In een uitverkocht Jan Breydelstadion neemt de Belgische vicekampioen het op tegen de Oekraïense vicekampioen, net als Club Brugge met 6 op 6 aan de leiding in de competitie. “We hebben twee goede competitiewedstrijden gespeeld tegen mindere tegenstanders. Maar tegen Kiev is het voor het echt. Dan gaan we zien waar we staan”, zei aanvoerder Ruud Vormer.

Als de Bruggelingen in de derde voorronde van het kampioenenbal afrekenen met Dinamo Kiev, wacht het Zwitserse FC Bazel of het Oostenrijkse LASK Linz in de play-offronde.

Blauw-zwart hoopt de eerste Belgische ploeg te worden die zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase weet te plaatsen. Bij een Brugse uitschakeling is er nog altijd het vangnet van de groepsfase van de Europa League. De return in Oekraïne vindt plaats op dinsdag 13 augustus.

