Brand in Russisch munitiedepot veroorzaakt door verkeerde omgang met munitie

De dodelijke brand en de reeks explosies in een Russisch munitiedepot in de regio Krasnojarsk in Siberië werden vermoedelijk veroorzaakt door een verkeerde omgang met munitie, zo hebben federale autoriteiten gezegd. Het Russische onderzoekscomité opende een strafzaak voor het schenden van veiligheidsvoorschriften bij het hanteren van levensbedreigende materialen.

De Russische militaire diensten slaagden er vanochtend in de brand onder controle te brengen. Die was het gevolg van een felle explosie die zich maandag had voorgedaan. Ook in de nacht van maandag op dinsdag vonden nog enkele kleinere ontploffingen plaats.







Er kwam één iemand om het leven bij de brand, acht mensen raakten gewond.

Bron: Belga