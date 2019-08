Bjorg Lambrecht overleden – Renner tijdens operatie overleden

Bjorg Lambrecht is maandag op de operatietafel overleden, terwijl de dokters probeerden zijn leven te redden. Dat meldde de medische staf van de Ronde van Polen. De 22-jarige renner van Lotto Soudal was met een ziekenwagen naar het ziekenhuis van Rybnik overgebracht na een zware val tijdens de derde etappe in de Ronde van Polen. Lambrecht ging halverwege de 150,5 kilometer lange rit tussen Chorzow en Zabrze tegen het asfalt. Er was geen andere renner bij de val betrokken. Door de regen was het parcours spekglad. Lambrecht kwam op een betonnen duiker terecht en liep daarbij ernstige verwondingen aan de borst en de buikholte op.

“We weten niet waardoor hij viel, het gebeurde op een totaal vlakke weg”, zegt wedstrijddokter Ryszard Wisniewski. “De botsing van Lambrecht op de betonnen duiker had een enorme impact. Hij had geen ernstige verwondingen aan het hoofd, wel aan zijn borst en de buikholte. Die verwondingen hebben wellicht een hart- en ademhalingsstilstand veroorzaakt. We hebben ter plekke geprobeerd hartmassage te geven en hebben een helikopter opgeroepen. Maar zijn toestand bleek te ernstig om hem per helikopter te vervoeren. We hebben dan ter plekke meer reanimatie gedaan en zijn daar in de ambulance mee doorgegaan. In het ziekenhuis is hij tijdens de operatie bezweken aan zijn verwondingen aan onder andere de lever en de milt.”

bron:Â Belga